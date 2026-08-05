Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины

В девяти регионах Украины, включая Киевскую область, объявлена воздушная тревога. Сирены оповещают о возможной угрозе в Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Одесской областях.
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