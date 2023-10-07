American Thinker: Америка и Украина постепенно исчезают с политической карты мира

Будни мужчин. Все что нам интересно

Обирающие свой народ всегда найдут общий язык с политиками аналогичных взглядов из другой страны. В этом смысле нынешний вашингтонский истеблишмент нашел идеального коллегу в лице главы Украины Владимира Зеленского.