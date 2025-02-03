Бейонсе получила «Грэмми», несмотря на скандалы и «отмену»

Реакция певицы превратилась в мем Легендарная Бейонсе переживает не лучшие времена. Она стала опальной персоной на фоне скандалов с Пи Дидди — исполнительница дружила с рэпером и предположительно была частой гостьей его «белых вечеринок».
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