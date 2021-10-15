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Горожане смогут виртуально погулять по Москве

Горожане смогут виртуально погулять по Москве

Константин Богомолов и Иосиф Райхельгауз устроили онлайн-прогулки по театральным местам столицы. Ролики звездных гидов можно увидеть на Youtube-канале Мосгорнаследия.

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