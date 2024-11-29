МО решило взыскать с производителя средств борьбы с БПЛА 57,5 млн рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск министерства обороны РФ к производящему средства борьбы с дронами ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» с требованием о взыскании более 57 млн рублей за неисполнение условий контракта, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии