В Госдуму внесен проект обращения к ООН в связи с конфликтом Палестины и Израиля

Как сообщил в своем Telegram-канале председатель ЛДПР, глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, в нижнюю палату парламента внесен проект обращения к ООН и парламентам мира в связи с конфликтом между Палестиной и Израилем.