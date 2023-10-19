В Госдуму внесен проект обращения к ООН в связи с конфликтом Палестины и Израиля

Как сообщил в своем Telegram-канале председатель ЛДПР, глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, в нижнюю палату парламента внесен проект обращения к ООН и парламентам мира в связи с конфликтом между Палестиной и Израилем.
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