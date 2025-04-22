Политолог Фельдман: план Трампа по Украине остановит конфликт на короткое время

План американского президента Дональда Трампа позволяет перевести украинский конфликт из плоскости вооружённого противоборства в сферу дипломатического урегулирования, заявил RT профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.
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