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Политолог Фельдман: план Трампа по Украине остановит конфликт на короткое время

Политолог Фельдман: план Трампа по Украине остановит конфликт на короткое время

План американского президента Дональда Трампа позволяет перевести украинский конфликт из плоскости вооружённого противоборства в сферу дипломатического урегулирования, заявил RT профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.

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