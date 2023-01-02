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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда», «Арсенал» против «Ньюкасла», «Челси» сыграет с «Сити»

Сегодня стартует 19-й тур АПЛ. «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Брентфордом». 3 января «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом».

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