Аргументы недели

98 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    предатель  родины  это  кто?  все  кто уехал??  идиотизм!!!  псевдопатриотики  пищат,,напоминает  ублюдка  джугашвили...Депутат Госдумы В...
  • Зоя Жук
    Почему склад боеприпасов в казарме?Baza: взрыв в зда...
  • Святогор Князев
    Ковитиди всегда была адвокатом с довольно ограниченым умом. Я помню её ещё с времён воссоединения Крыма. А тут вона к...Российский сенато...

В Челябинске МРЭО ГИБДД сегодня работает с перебоями

В Челябинске МРЭО ГИБДД сегодня работает с перебоями

Южноуральцев, планирующих посетить подразделение на улице Харлова, просят выбрать другое. Как сообщили в ведомстве, сегодня, 11 января получить госуслуги в городском МРЭО на Харлова, 20, будет затруднительно по техническим причинам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх