Собянин: На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной

Парковки со шлагбаумами в праздничные дни будут работать, в обычном режиме Согласно информации, опубликованной мэром Москвы Сергеем Собяниным в его Telegram-канале, в период майских праздников парковка на улицах города будет осуществляться бесплатно.
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