Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала пересмотреть политику Варшавы в отношении Украины после того, как Владимир Зеленский подписал закон о создании так называемого "национального пантеона".
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