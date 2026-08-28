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Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине

Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала пересмотреть политику Варшавы в отношении Украины после того, как Владимир Зеленский подписал закон о создании так называемого "национального пантеона".

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