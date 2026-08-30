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Царьград

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«Пачука» и «Гвадалахара» сыграли вничью: Рондон забил пенальти

«Пачука» и «Гвадалахара» сыграли вничью: Рондон забил пенальти

«Пачука» и «Гвадалахара» завершили матч 6-го тура чемпионата Мексики вничью 1:1. На стадионе «Эстадио Идальго» Роберто Альварадо забил первый мяч, а Саломон Рондон ответил голом с пенальти на 79-й минуте.

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