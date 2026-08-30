«Пачука» и «Гвадалахара» сыграли вничью: Рондон забил пенальти

«Пачука» и «Гвадалахара» завершили матч 6-го тура чемпионата Мексики вничью 1:1. На стадионе «Эстадио Идальго» Роберто Альварадо забил первый мяч, а Саломон Рондон ответил голом с пенальти на 79-й минуте.