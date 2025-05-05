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Петербургский дневник

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Стало известно, сколько петербуржцев гордятся компанией, в которой работают

Стало известно, сколько петербуржцев гордятся компанией, в которой работают

Был проведен опрос 44% жителей Петербурга гордятся своей компанией, в которой работают. 35% предпочитают не раскрывать информацию о своем месте работы, а 21% затрудняются с ответом или занимают нейтральную позицию, заявляя: «Не скрываю, но и гордости не испытываю».

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