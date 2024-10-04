В Симферопольском музыкальном училище им. П. И. Чайковского прошёл семинар по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде

В Симферопольском музыкальном училище им. П. И. Чайковского прошёл семинар по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в молодежной средеМероприятие прошло по инициативе училища при организационной поддержке Госкомнаца Крыма.
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