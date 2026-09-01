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Мировое обозрение

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Gemini научился запоминать, куда пользователь положил вещи — искать ключи и документы теперь можно без трекеров

Gemini научился запоминать, куда пользователь положил вещи — искать ключи и документы теперь можно без трекеров

Google расширяет границы того, что принято называть умным домом, — теперь поиск потерянных вещей перестанет зависеть от физических Bluetooth-трекеров.

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