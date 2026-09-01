Gemini научился запоминать, куда пользователь положил вещи — искать ключи и документы теперь можно без трекеров

Google расширяет границы того, что принято называть умным домом, — теперь поиск потерянных вещей перестанет зависеть от физических Bluetooth-трекеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым