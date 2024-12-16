Аналитик Антонов назвал высокую инфляцию новой нормой для россиян

Высокая инфляция становится новой реальностью для российской экономики и граждан. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ и повышение ключевой ставки до 21%, ожидать существенного снижения цен в 2025 году не приходится.
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