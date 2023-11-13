На Камчатке директора турфирмы осудили за организацию смертельного похода на вулкан

Директор туристической компании «Экстрим тайм» из Новосибирска приговорен к четырем годам колонии за организацию опасного туристического похода на вулкан Ключевская сопка в сентябре 2022 года, в результате которого погибли девять человек, включая гида компании.
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