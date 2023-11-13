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    Пид...ов в Россию не пускать!Сжегший российски...
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    Дристун сопливый портки постирай,Россия тебе не проходной двор.Сжегший российски...
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    а за публичное глумление статья не полагается ему никакая?Сжегший российски...

На Камчатке директора турфирмы осудили за организацию смертельного похода на вулкан

На Камчатке директора турфирмы осудили за организацию смертельного похода на вулкан

Директор туристической компании «Экстрим тайм» из Новосибирска приговорен к четырем годам колонии за организацию опасного туристического похода на вулкан Ключевская сопка в сентябре 2022 года, в результате которого погибли девять человек, включая гида компании.

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