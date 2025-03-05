В Петербурге «Ленфильм» запустит цикл творческих встреч «Режиссерская среда»

В пресс-службе "Ленфильма" сообщили, что в честь дня рождения организаторы запустят проект "Режиссерская среда", включающая в себя цикл творческих встреч с режиссерами, которые в разные годы снимали в киностудии свои картины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии