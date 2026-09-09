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Царьград

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Министр Таминскас: Литва не запретит автобусные рейсы в Россию

Министр Таминскас: Литва не запретит автобусные рейсы в Россию

Литовский министр транспорта Юрас Таминскас заявил, что Литва не планирует вводить запрет на автобусные перевозки в Россию и Белоруссию, в отличие от Латвии.

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