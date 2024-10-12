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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данила Моисеев о старте СКА: «У нас там были очень мощные предсезонки, много «земли», бега. В сентябре тяжело, ноги – не легкие. Поздней осенью и зимой – совсем другое дело»

Клуб из Санкт-Петербурга идет на 5-м месте в таблице Западной конференции с 17 очками в 14 играх.  – Следите за своими бывшими командами? – Да, и у СКА, и у «Витязя» – непростой старт.

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