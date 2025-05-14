Эксперт форума «Навигатор поступления» Хвостов: изменения при зачислении в вузы могут стать неожиданностью

В 2025 году Минобрнауки обновило порядок зачисления абитуриентов в вузы. По словам директора по связям с образовательным сообществом форума «Навигатор поступления» Александра Хвостова, изменения стали значимыми и могут стать неожиданностью для поступающих.
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