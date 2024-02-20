Почти 70% студентов Московского областного медицинского колледжа №1 вступили в профсоюз

Профсоюз объединил около 70% студентов Московского областного медицинского колледжа № 1. Будущие медики с первого курса проходят практику в лечебных организациях, участвуют во всероссийских акциях, занимаются волонтерством.
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