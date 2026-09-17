Генпрокурор Гуцан поддержал изъятие имущества коррупционеров в доход государства

Генпрокурор России Александр Гуцан на заседании в Минске заявил о законности изъятия незаконно нажитого имущества, включая переданное наследникам коррупционеров, подчеркивая, что такое действие соответствует духу закона и справедливости.
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