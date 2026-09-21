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Царьград

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Трамп назвал разговоры об опасностях ИИ заговором больше, чем РФ в 2016

Трамп назвал разговоры об опасностях ИИ заговором больше, чем РФ в 2016

Президент США Дональд Трамп заявил, что угрозы искусственного интеллекта преувеличены больше, чем слухи о вмешательстве России в выборы 2016 года.

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