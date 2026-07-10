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Синнер – явный фаворит финала «Уимблдона» против Зверева. Итальянец победил в 9 последних личных встречах

Янник Синнер и Александр Зверев встретятся в финале «Уимблдона». Итальянский теннисист победил в 9 последних личных встречах.

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