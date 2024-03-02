Денис Глушаков: «Не хочу говорить про админресурс – у «Зенита» есть «Газпром». У «Спартака» ресурсы не такие глобальные»

– Аршавин, отвечая на вопрос про админресурс «Зенита», спросил: «А доказательства есть?» У вас есть доказательства? – Не хочу говорить про админресурс – у них есть «Газпром», а это значит, что у них большие возможности и много денег для покупки игроков.