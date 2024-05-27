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Закон, порядок, государство

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Мужчина, который по пути на вахту избил товарища из Томской области, стал фигурантом уголовного дела

На севере Томской области следователи отделения полиции «Александровское» МО МВД России «Стрежевской» по результатам судебно-медицинской экспертизы возбудили уголовное дело об умышленном причинении здоровью человека тяжкого вреда, подозреваемым в совершении которого стал 30-летний житель Челябинской области.

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