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Как советские инженеры заставили танк летать

Как советские инженеры заставили танк летать

﻿﻿Технологии времен Второй мировой войны: Как советские инженеры заставили танки летать Необходимость приводит инженеров к удивительным изобретениям, независимо от того, будут ли они впоследствии использованы или нет.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
У нас есть летающие танки и КБ, которое ими занимается Но без пропеллеров и прочей экзотики Просто прыгающий танк для преодоления спец вырытых ям или надолбов и тп
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8 час.

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