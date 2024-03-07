Как советские инженеры заставили танк летать

Технологии времен Второй мировой войны: Как советские инженеры заставили танки летать Необходимость приводит инженеров к удивительным изобретениям, независимо от того, будут ли они впоследствии использованы или нет.
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