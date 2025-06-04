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Царьград

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Войска России продвигаются на нескольких направлениях. ВСУ оказывают сопротивление. Свежая сводка с фронта — 4 июня

Войска России продвигаются на нескольких направлениях. ВСУ оказывают сопротивление. Свежая сводка с фронта — 4 июня

Ожесточённые бои идут почти во всех направлениях. Публикуем свежую сводку с фронта от военкора.Согласно данный телеграмм-канала Олега Царёва бои идёт почти во всех направлениях.

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