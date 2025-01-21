В ЛНР рассказали о панике ВСУ из-за продвижения российских военных

Российские военные продолжают наступление на купянском направлении. Успехи армии России вызывают у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) панику, рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.
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