В Таганроге из поврежденного из-за атаки БПЛА дома эвакуировали 85 человек

В Таганроге из девятиэтажного дома, в котором произошло возгорание в результате атаки БПЛА, эвакуировали 85 жителей, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 1 апреля в своем Telegram-канале.
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