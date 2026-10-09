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РЖД отказались от продажи Рижского вокзала, потому что на него не нашлось покупателей

РЖД отказались от продажи Рижского вокзала, потому что на него не нашлось покупателей

В начале года правительство разрешило РЖД продать здание Рижского вокзала в Москве. Изначально холдинг планировал выручить за комплекс 1 млрд рублей, но в итоге выложил вчетверо дороже.

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