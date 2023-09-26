Пронедра

99 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Какого члена нам так подробно рассказывать про "американские ценности", прививку "американизма" делают? Или с какой ц...Россияне не празд...
  • А Кудасов
    😜«Украина исчезнет...
  • Алекс алекс
    Турки помогут....Внезапная любовь:...

Будет ли магнитная буря 27 сентября 2023 года: что говорят прогнозы

Будет ли магнитная буря 27 сентября 2023 года: что говорят прогнозы

Будет ли магнитная буря 27 сентября 2023 года: что говорят прогнозы Евгения КомароваМагнитные бури – результаты воздействия остаточных импульсов от солнечных вспышек, дошедших до Земли от светила и «прорвавшихся» сквозь защитный слой планеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх