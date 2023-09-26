Будет ли магнитная буря 27 сентября 2023 года: что говорят прогнозы Евгения КомароваМагнитные бури – результаты воздействия остаточных импульсов от солнечных вспышек, дошедших до Земли от светила и «прорвавшихся» сквозь защитный слой планеты.