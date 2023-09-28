Ученые в Нижнем Новгороде разрабатывают способ утилизации СО2 с помощью микроводорослей

Ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева при поддержке Нижегородского НОЦ проводят исследование биологических путей превращения углекислого газа микроводорослями и разрабатывают технологию утилизации СО2 в фотобиореакторе.
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