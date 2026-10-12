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Громкая отставка мэра и надежда на помощь от китайцев: главные новости недели в Пермском крае

В Пермском крае на прошедшей неделе октября набирал обороты коммунальный коллапс в Горнозаводске, где возникла сложная ситуация с подачей тепла, горячей воды и вывозом мусора.

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