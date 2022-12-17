Гендиректор Суперлиги: «Клубы боятся санкций УЕФА, но все меньше. Они хотят быть хозяевами своей судьбы»

Гендиректор Суперлиги считает, что клубы все меньше боятся санкций УЕФА. «Система УЕФА существует уже 70 лет, и есть клубы, которые боятся санкций, но все меньше и меньше.
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