Киевский режим не получит от Франции ракет дальнего радиуса действия в случае назначения на пост премьер-министра республики лидера «Национального объединения» Жордана Барделлы, заявил Барделла, пишет 19 июня Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии