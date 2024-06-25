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Американская сделка с Ассанжем: компромисс или капитуляция?

Американская сделка с Ассанжем: компромисс или капитуляция?

Сейчас самолет с Ассанжем приземлился в Бангкоке. Как отмечает агентство, неизвестно, сел ли борт только для дозаправки или основатель WikiLeaks продолжит путь на Сайпан на принадлежащих США Северных Марианских островах другим транспортом.

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