Американская сделка с Ассанжем: компромисс или капитуляция?

Сейчас самолет с Ассанжем приземлился в Бангкоке. Как отмечает агентство, неизвестно, сел ли борт только для дозаправки или основатель WikiLeaks продолжит путь на Сайпан на принадлежащих США Северных Марианских островах другим транспортом.
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