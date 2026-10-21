Вчера, 20 октября, в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. Пушкина (Арсенал) прошло открытие необычного проекта Татьяны Теньковой — аудиографического спектакля «Дистанция» (12+), посвященного поиску душевной близости и проблеме деменции.
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