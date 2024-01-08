Пасечник сообщил о нештатном сходе авиабомбы в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о нештатном сходе авиабомбы над городом Рубежное. Сход авиационного боеприпаса ФАБ-250 произошел при выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил России, указал он в соцсетях 8 января.
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