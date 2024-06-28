Эндокринолог Комиссарова назвала 5 причин есть сахар, а не его заменители

Сторонники правильного питания активно призывают совсем отказаться от сахара. Вместо этого маркетологи сейчас продвигают продукты, которые содержат якобы менее вредные подсластители: стевию, ксилит, цикламат и другие.
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