Цифровое оружие: Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире

С 2022 года за Россией закрепился статус самой атакуемой хакерами страны в мире. Главным изменением ландшафта киберугроз за последние три года стал лавинообразный поток нападений на отечественные компании и госсектор со стороны проукраинских группировок, указывают эксперты.