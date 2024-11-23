Цифровое оружие: Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире

С 2022 года за Россией закрепился статус самой атакуемой хакерами страны в мире. Главным изменением ландшафта киберугроз за последние три года стал лавинообразный поток нападений на отечественные компании и госсектор со стороны проукраинских группировок, указывают эксперты.
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