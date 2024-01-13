Театр абсурда
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Театр абсурда

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Прикол, у Байдена целый министр обороны потерялся, а он даже этого и не заметил

Прикол, у Байдена целый министр обороны потерялся, а он даже этого и не заметил

Напомню: Председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование ситуации с госпитализацией министра обороны США Ллойда Остина, сообщает The Hill.

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