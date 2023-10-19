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Экс-министр обороны Ганц: для победы над ХАМАС Израилю потребуются месяцы

Экс-министр обороны Ганц: для победы над ХАМАС Израилю потребуются месяцы

Для победы над палестинским исламистским движением ХАМАС Израилю потребуются месяцы. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил Бени Ганц, бывший руководитель оборонного ведомства еврейского государства.

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