Средиземное море заштормило: Вместо нас гонять американские авианосцы собираются китайцы

Со ссылкой на британскую газету The Sun мир мгновенно облетела сенсационная новость: из-за огромного риска углубления вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем Китай направил на Ближний Восток крупный отряд военных кораблей.
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