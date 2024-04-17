Ошибки приведут к отравлению: эксперт рассказал правила сбора березового сока

Эксперт указал на ошибки, из-за которых после берёзового сока можно оказаться в больницеБерезовый сок - это натуральный продукт, богатый витамином С, который имеет антиоксидантные свойства и помогает укрепить иммунитет.
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