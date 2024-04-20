Политик Рогов: Сценарий подготовки покушения на Зеленского, явно писали в Голливуде

Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что заявление Прокуратуры Польши об аресте некоего гражданина, который якобы передавал российской разведке информацию для покушения на президента Украины Владимира Зеленского, это явный бред.
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