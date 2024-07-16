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Петербургский дневник

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Дерматолог объяснила, как правильно ухаживать за кожей на отдыхе

Дерматолог объяснила, как правильно ухаживать за кожей на отдыхе

Необходима процедура биоревитализации За две недели до пляжного отдыха следует делать одну процедуру биоревитализации, так можно подготовить кожу к смене климата, сообщила РИАМО врач дерматолог-косметолог Екатерина Халеева.

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