Дерматолог объяснила, как правильно ухаживать за кожей на отдыхе

Необходима процедура биоревитализации За две недели до пляжного отдыха следует делать одну процедуру биоревитализации, так можно подготовить кожу к смене климата, сообщила РИАМО врач дерматолог-косметолог Екатерина Халеева.
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