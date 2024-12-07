США обеспокоены ситуацией в Сирии из-за угрозы укрепления террористов ИГ*

В Пентагоне обеспокоены развитием ситуации в Сирии с точки зрения угрозы укрепления террористов ИГ*, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на форуме по нацобороне в Калифорнии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии