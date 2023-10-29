«До самого Харькова»: поведение Зеленского привело в шок генерала ВСУ 

Президент Украины Владимир Зеленский не смог наладить эффективное военное производство и обеспечить оборону, в том числе и на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom.
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